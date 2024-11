Redes sociais Paulinho está entubado na UTI do Hospital Vida e Saúde

A banda "Os Atuais" compartilhou na tarde desta terça-feira (12) atualizações sobre o estado de saúde de Paulinho Dill , vocalista do grupo que sofreu um acidente de carro na última segunda-feira (11).



Em uma nota compartilhada no Instagram, a banda informa: "Nosso cantor Paulinho Dill está estável e apresentou uma leve melhora em seu quadro de saúde. Agradecemos imensamente o carinho e as orações de todos. Continuem orando pela recuperação dele."



A equipe também lamenta por não conseguir responder a todas as mensagens enviadas pelos fãs e pede compreensão para que acompanhem as atualizações através do perfil da banda. Eles finalizam: "Assim que tivermos mais informações, iremos compartilhar com vocês".





Entenda o caso

Segundo as informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), Paulinho Dill, de 38 anos, perdeu o controle do veículo no km 50 da ERS-307, em Santa Rosa. O músico foi encaminhado para Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Vida e Saúde, onde segue internado, com o estado considerado grave.

O vocalista estava com um amigo na hora do acidente. Ambos foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O passageiro não teve ferimentos graves.