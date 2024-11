DA REDAÇÃO Anitta comemora indicação ao Grammy 2025 pelo álbum ‘Funk Generation’





Ela está chegando! Nesta segunda-feira (11), o Prêmio Multishow 2024 anunciou mais uma atração de peso: Anitta subirá ao palco no evento marcado para 3 de dezembro, no Rio de Janeiro.

Reconhecida como a primeira artista latina a atingir o topo do Top 50 Global, Anitta levou o funk brasileiro para o mundo e, neste ano, disputa cinco categorias: Álbum do Ano, Capa do Ano, Artista do Ano, Clipe TVZ do Ano e Funk do Ano, com Funk Generation.

Com 20 prêmios no histórico do evento, ao lado de Ivete Sangalo , a estrela brasileira promete fazer desta edição mais um marco em sua carreira, que começou a brilhar no Multishow em 2013.