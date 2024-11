Reprodução/Instagram Henrique Fogaça comemorou o aniversário de 18 anos da filha Olívia

O chef de cozinha Henrique Fogaça compartilhou no último domingo (10) nas redes sociais que comemorou o aniversário de 18 anos da filha Olívia . O jurado do MasterChef Brasil, reality de competição da Band, publicou um vídeo em que mostrou o carinho pela filha, que possui uma rara síndrome.

O chef disse na publicação: "Hoje é um dia muito especial para você que acompanha a gente. Olha a roupa muito especial que o pai deu para ela, levinha. Hoje, a Olívia tá fazendo 18 anos de idade. O tempo passa muito rápido”.

Ele continua: "Hoje é o dia da gente comemorar aqui. Daqui a pouco vai ter bolo. Não é, filha?”. Fogaça então dá um beijo na testa de Olívia e levantou uma das mãos da filha para acenar para a câmera. Ele finaliza o vídeo: "Manda um beijo para todo mundo e agradece todo mundo que manda mensagem e acompanha você”.

A filha de Fogaça possui uma síndrome rara, que não teve um diagnóstico conclusivo. A jovem enfrentava consecutivas convulsões e possuia desde a infância uma saúde frágil. Olivia também não interagia da mesma maneira com outras crianças.

Em entrevista à Quem , o jurado afirmou: "Cheguei a ouvir de alguns médicos que minha filha não iria sobreviver. Mas, mesmo assim, eu tinha convicção que iríamos lutar e vencer juntos”. A jovem faz uso de medicamentos extraídos da cannabis sativa.

Além de Olívia, o chef é pai de João, de 14 anos, também fruto do casamento com a psicanalista Fernanda Corvo, e Maria Letícia, de 6 anos, de uma relação posterior à separação. Ele é casado atualmente com a engenheira química Carine Ludvic.