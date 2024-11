Instagram/@brockjpierce 07/01/2024 Brock Pierce





Já imaginou o tamanho das fortunas de algumas celebridades de Hollywood? Quando pensamos na famosa indústria do cinema, é comum imaginar os cachês milionários que tornam esses artistas ainda mais fascinantes para o público.

Porém, alguns nomes com grande riqueza não são tão comentados com frequência. Um exemplo é Brock Pierce, o ex-astro de Nós Somos os Campeões (1992), cuja fortuna impressiona e compete com as de grandes nomes como Tom Cruise, Dwayne Johnson e Arnold Schwarzenegger. Segundo o site Celebrity Net Worth , Pierce acumula cerca de um bilhão de dólares.

Mas como Brock construiu uma fortuna tão considerável, especialmente tendo saído das câmeras aos 16 anos? A resposta está nos bastidores. Em 1996, aos 16 anos, ele fundou a Digital Entertainment Network (DEN) , investindo no então emergente mercado de streaming de vídeo e abrindo as portas para sua trajetória no mundo dos negócios e investimentos.

Atualmente, com 44 anos, Brock Pierce mora em Porto Rico, onde se consolidou como um bem-sucedido executivo no universo das criptomoedas.

Brock Pierce foi um rosto conhecido nos anos 90, estrelando sucessos infanto-juvenis como Nós Somos os Campeões (1992) e sua sequência, além de filmes como Um Jogo Divertido (1994) e O Pestinha 3 (1995) . Ele deixou a atuação em 1997, aos 16 anos, para investir no mundo dos negócios, onde alcançou mais sucesso.

Após consolidar sua fortuna com criptomoedas, Pierce voltou à mídia em 2020 ao se candidatar à presidência dos EUA, apoiado por Akon, e novamente em 2022 para o Senado de Vermont, embora tenha desistido.

Pierce também apareceu no documentário El Apagón: Aqui Vive Gente , de Bad Bunny, que explora o impacto da gentrificação em Porto Rico.