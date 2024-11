Reprodução: Instagram Paolla Oliveira e Diogo Nogueira

A atriz Paolla Oliveira compartilhou em suas redes sociais que está insatisfeita com a correria da vida. Segundo a artista, não estaria sobrando tempo para curtir o namorado, o cantor de pagode Diogo Nogueira.



Nos Stories do Instagram, Paolla fez o desabafo nesta segunda-feira (11). Ela relata: "Todo mês, todo ano, todo tempo a gente diz que vai ser diferente, que a gente vai trabalhar menos, que a gente vai viajar menos, que a gente vai ter mais tempo um para o outro. Mas na hora que eu vejo, tá o Diogo para um lado e eu para o outro!”.

Paolla, no entanto, afirma que apesar de estar com saudades do namorado, ela não se considera uma pessoa grudenta, mas que gostaria que a situação mudasse para que eles pudessem se ver com maior frequência.

A solução para Paolla seria que o casal tirasse uma hora de pausa juntos para cada dia que ficarem distantes.

O amado, por sua vez, decidiu responder à namorada em vídeos publicados nos Stories. Diogo detalhou como tem sido sua rotina agitada agora que está em São Paulo: "Meu amor, o negócio é o seguinte. Tô aqui em São Paulo por um motivo muito legal. Vou tirar a galera a tirar o pé aqui da rotina aqui na estação, bem no meio da correria, mas já já tô de volta. Eu aceito, e vamos ter dois dias pra gente tirar o pé juntinhos, tá bem? Beijo, te amo”.