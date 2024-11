Reprodução/Instagram Kamila Simioni

A influenciadora digital e ex-participante da "A Fazenda" Kamila Simioni revelou que possuia truques ter momentos íntimos durante o confinamento. A influencer afirma que conseguia ter momentos de prazer, mesmo com a presença de colegas de confinamento e com as câmeras da casa sempre ligadas.



Em entrevista ao podcast De Hoje a Oito com Kadu Brandão , Simioni garante que chegou a se masturbar no quarto mais de uma vez: "Não tinha ninguém ali que eu tivesse vontade [de transar]. Sim [me toquei], no edredom. Cariúcha e Jenny deitadas ao meu lado e eu lá no DJ (...) mais de uma vez".

Segundo a empresária, ela não teria optado por usar o banheiro para o ato devido as interrupções durante o momento íntimo: "Começava a me tocar no banheiro e batiam na porta, cortavam minha onda. Do jeito que entrei com minha testosterona, era só encostar o dedo e já ia. Não dava uma música".

Vida sexual

A influenciadora surpreendeu ao revelar ser adepta do pegging, prática que consiste em penetrar o parceiro com uma cinta-pênis.

Durante a conversa sobre preferências sexuais e prazer, Kamila Simioni contou que já praticou pegging com o ex-noivo. "Com uma cinta-pênis?", perguntou Kadu Brandão.

"Isso. Gente, eu mostro esse vídeo para todo mundo, pois é uma coisa tão horrorosa", zombou Simioni.

A ex-peoa de "A Fazenda" fez questão de enviar o vídeo do ato sexual, no qual ela aparece penetrando o ex-noivo, e pediu cautela com o áudio, alegando que o ex-parceiro "gemia muito". "Você gosta? Vai te satisfazer? Então toma", disse, aos risos, chocando o apresentador do podcast.

Questionada se o homem do vídeo era o namorado, a ex-peoa negou. "Era um noivo meu da época. Um relacionamento de cinco anos", contou Simioni.

"Tirando o susto do ao vivo, é muito interessante você ter a liberdade de falar dos seus desejos", analisou Kadu. "Eu acho super normal. Para mim ele é homem para caralh*. Não é para qualquer um aguentar isso, não", completou.