Reprodução Lady Diana

O ex-motorista da princesa Diana quebrou o silêncio após quase 30 anos da morte da monarca . Segundo as informações do site Lad Bible , o anttigo motorista afirma que tudo teria sido diferente caso ele estivesse no volante no dia do acidente.

Identificado apenas como Steve, o ex-motorista afirma: "Eu teria levado um tiro por Diana. Meu trabalho era minha vida. Eu sempre estive lá para ela. Eu fui de ter o emprego dos sonhos para ter que começar tudo de novo do zero.”

Ele continua: "Tudo o que sei é que se a vida tivesse tomado uma trajetória diferente, se eu a tivesse levado naquela noite em Paris, ela ainda estaria aqui hoje... porque eu a teria mantido segura.”

O ex-motorista diz que "não consegue expressar em palavras" como se sente com a perda da monarca, mesmo após quase 30 anos de sua morte. Steve seria ex-membro do exército e teria sido "forçado a deixar" o cargo após oito anos.

Segundo o site, o ex-motorista teria ficado sem entender o que teria acontecido durante muito tempo. Ele então assistiu à série The Crown, da Netflix, para conseguir alguma resposta do que poderia ter ocorrido. O que parece é que o jornalista Martin Bashir teria espalhado mentiras sobre Steve para que ele conseguisse a polêmica entrevista com Lady Diana ao Panorama. Martin afirmava que Seve teria vazado informações pessoais da Princesa de Gales à imprensa.

Acidente

Lady Diana morreu após um acidente de carro em Paris, aos 36 anos, no dia 31 de agosto de 1997. A Princesa de Gales estava acompanhada do namorado, o cineasta Dodi Fayed, além do motorista Henri Paul e o guarda-costas de Fayed, Trevor Rees-Jones.

O carro estava sendo perseguido por jornalista pelo viaduto Pont de l'Alma quando Henri perdeu o controle do carro, colidindo com uma coluna no viaduto. Dodi e Henri morreram no local. Já Diana e Trevor ficaram gravemente feridos e levados ao hospital. Segundo os bombeiros, as últimas palavras de Diana foram: "Meu Deus, o que aconteceu?". A monarca morreu no dia 4 de setembro de 1997, no hospital.