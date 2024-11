Reprodução: Instagram Continuações de "Coringa" e "Mad Max" estão entre as obras que não se equipararam aos seus antecessores

Seja em Hollywood ou em terras brasileiras, o sucesso de um filme não se limita à aclamação da crítica ou mesmo do público. Muitas vezes o resultado positivo nas bilheterias de uma obra, pode ser determinante para a continuação de algumas histórias.

Alguns protagonistas acabam conquistando o coração dos fãs, que voltam com tudo nas sequências dos longas. Como é o caso de " Coringa: Delírio a Dois ", sequência da trama de 2019, se configura como um dos longas-metragens da lista do IG Gente de 5 sequências que foram um fracasso de bilheteria.

Coringa: Delírio a Dois

Em 2019, "Coringa", filme de origem do icônico vilão do Batman, foi um sucesso de crítica e público. A obra, dirigida por Todd Phillips, arrecadou US$ 1.078 bilhão . Nos Estados Unidos, a história de Arthur Fleck conquistou cerca de US$ 335 milhões.

Segundo informações do site InfoMoney , a continuação, lançada em 2024, foi um fiasco se comparado com o seu antecessor: depois de duas semanas nos cinemas, o longa arrecadou apenas US$ 51,5 milhões nos EUA e US$ 165 milhões mundialmente.

Já o primeiro "Coringa" atingiu a marca de 96,2 milhões em solo norte-americano e US$ 248,4 milhões internacionalmente em apenas 3 dias, mostrando que o resultado da sequência foi abaixo do esperado.

Furiosa

O spin-off de "Mad Max: Estrada da Fúria" não alcançou o sucesso de seu antecessor. Lançado em 2024 e estrelado por Anya Taylor-Joy , Furiosa se passa antes dos eventos do longa-metragem de 2025.

Enquanto a história protagonizada por Charlize Teron estreou com US$ 45,3 milhões na bilheteria doméstica, o filme deste ano abriu com apenas US$ 32 milhões no mercado interno, de acordo com dados do The Hollywood Reporter .

Além disso, segundo o Box Office , Furiosa finalizou sua passagem nos cinemas com US$ 173 milhões, contra US$ 379 milhões do longa dirigido em 2015 por George Miller .

Han Solo: Uma História Star Wars

O longa centrado no personagem Han Solo não se saiu bem no final da semana de estreia nos cinemas. Diferente dos filmes que vieram antes a partir da nova era das histórias de George Lucas , " Han Solo: Uma História Star Wars " abriu com US$ 84,7 milhões nos primeiros 3 dias.

Para se ter ideia, "Star Wars: O Despertar da Força" e "Rogue One: Uma História Star Wars" estrearam, respectivamente, com US$ 248 milhões e US$ 155 milhões. "Star Wars: Os Últimos Jedi" também foi um sucesso: US$ 220 milhões, segundo o The Hollywood Reporter . As três obras foram lançadas antes de Han Solo, que se tornou um dos maiores fracassos da saga.

Pânico 4

Embora seja um dos filmes da franquia "Panico" mais bem aclamados pela crítica, a quarta trama entre Sidney Prescott (Neve Campbell) e Ghostface é o longa de menor bilheteria do universo de Wes Craven.

" Pânico 4 ", de 2011, possui apenas US$ 97 milhões de bilheteria mundialmente, Enquanto isso, os seus três antecessores possuem, nessa ordem, US$ 103 milhões, US$ 172 milhões e US$ 161 milhões arrecadados.

Mulher Maravilha 1984

Em 2017, a DC Comics lançou a história de origem da super-heroína Diana. "Mulher Maravilha", de Patty Jenkins , custou US$ 149 milhões e arrecadou US$ 852 milhões ao redor do mundo, segundo o Box Office .

Já a sequência, " Mulher Maravilha 1984 ", ao menos se pagou: o orçamento do longa foi de US$ 200 milhões e fez apenas US$ 169 milhões no total. Vale lembrar que a pandemia do Coronavírus e o lançamento da sequênia no streamings são dois dos fatores que atrapalharam o sucesso do filme.