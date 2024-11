Reprodução: Instagram Tiago Pavinatto

O apresentador Tiago Pavinatto e a Jovem Pan foram condenados pela Justiça de São Paulo a pagar uma indenização de R$ 10 mil para uma dentista . Em abril de 2023, a profissional foi chamada de estelionatária pelo jornalista durante um programa do veículo.



Relembre o caso

De acordo com o F5 , a defesa do comunicador pode recorrer a um recurso.

Durante o programa Os Pingos nos Is , o comentarista relatou uma experiência que havia acontecido com ele. Segundo o próprio apresentador, a dentista o teria passado a perna. "Eu não sei se é uma boa ideia constranger. Mas vou contar esse caso aqui, é o seguinte; tem uma dentista em São Paulo muito fina, muito elegante, maior estelionatária que eu já vi na vida", se posicionou.

Pavinatto, então, continuou os ataques à mulher. "Me deu um golpe pesado... fui à polícia, nada acontece, fui ao Judiciário, ela não tem bens... estelionatária profissional".

O que a dentista alega



Segundo o F5 , a dentista foi à Justiça e afirmou ter sido descredibilizada pelo jornalista. Além disso, ela explicou que perdeu pacientes e virou piada em seu meio. "Ele se utilizou de um meio ardiloso e covarde para desabonar sua honra", argumentou o advogado do caso. A Jovem Pan responsabilizou Pavinatto pelos comentários, mas justificou o posicionamento dele como um direito de exercer a crítica enquanto comunicador.

No entanto, Cristina Werlang , juíza do TJ-SP, não acatou o argumento da emissora e disse que as falas do jornalista "não se coadunam com o direito de livre manifestação" e explicou que "as adjetivações traduzem impressões moralmente ofensivas, superando os limites da liberdade de crítica".

Fora a indenização, o veículo de comunicação também precisou remover o vídeo do ar.