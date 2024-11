Reprodução: Instagram Rafa Kalimann

Rafa Kalimann fez um balanço de como foi a primeira experiência como atriz . Em entrevista à Quem, a artista falou a respeito do amor que tem pelo audiovisual. "Acho que fez eu me tornar ainda mais apaixonada por essa arte, ainda mais respeitosa com esse ofício, com mais sede de aprofundamento, estudo, foco", iniciou.

A ex-BBB, que estreou na televisão com "Família é Tudo", avaliou a carreira e entregou futuras obras. "Foi um ano que estive ali na novela, gravei a série, também estou gravando um programa, o Circuito Sertanejo está no ar. Despertou ainda mais em mim a paixão por essa arte e o desejo de me aprofundar e estar presente nela cada vez mais", detalhou ela.



A artista também reconheceu o esforço que fez para chegar à televisão. "Sinto gratidão, sou muito grata pelas oportunidades que chegam, acho que é por isso que abraço elas com tanta força, dedicação, porque reconheço cada uma delas", afirmou. "Sei como é difícil ter uma oportunidade, conquistar cada porta que se abre, acolho essas oportunidades com muita dedicação e respeito. Foi um ano gratificante", acrescentou.

Rafa Kalimann se tornou nacionalmente conhecida pela participação no BBB 20. Vice-campeã de sua edição, após sair do confinamento, ela ganhou um programa de variedades, o "Casa Kalimann". Depois, foi confirmada no elenco de "Família é Tudo", novela das sete, na qual interpretou a vilã Jéssica.