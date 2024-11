Reprodução/Instagram Kate Middleton e Príncipe William

O príncipe de Gales, William Mountbatten-Windsor, abriu o coração e fez um balanço sobre como foi o ano de 2024. O monarca comentou sobre os diagnósticos de câncer de sua esposa, Kate Middleton , e seu pai, rei Charles III .



Em conversa com jornalistas durante sua visita à África do Sul, William cravou que o ano de 2024 foi o pior de sua vida, ressaltando o impacto emocional que teve com os diagnósticos: "Honestamente? Foi terrível. Foi provavelmente o ano mais difícil da minha vida".

Ele continua: "Estou tão orgulhoso da minha esposa e orgulhoso do meu pai, por lidarem com tudo o que passaram. Do ponto de vista pessoal e familiar, tem sido, sim, brutal."

Em setembro, Kate Middleton anunciou que finalizou as sessões de quimioterapia. A monarca havia revelado o diagnóstico de câncer em março, após passar por uma grande cirurgia e ficar longe dos holofotes durante mais de dois meses. Na época, a web começou a teorizar o motivo que teria feito a monarca se manter reclusa.

Já rei Charles III foi diagnosticado com câncer em janeiro. A notícia veio após o rei ser submetido a um procedimento na próstata.