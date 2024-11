Instagram/@virginia 06/11/2024 Virgínia compartilhou em suas redes sociais momentos de lazer em família





Não são apenas Virgínia e Neymar que possuem mansões luxuosas em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio, próximo a Angra dos Reis. A região também é lar de celebridades como os jogadores Gabriel Jesus e Thiago Silva , a atriz Adriana Esteves , o funkeiro Dennis e a apresentadora Regina Casé.

Em meio à natureza exuberante, Neymar promete movimentar o fim de semana com a festa de 1 ano de sua filha Mavie , fruto do relacionamento com Bruna Biancardi.

Reprodução/Instagram Neymar Jr com a namorada, Bruna Biancardi, e a filha, Mavie





Neymar conta com duas propriedades em Mangaratiba: uma no condomínio Aero Rural, onde construiu um lago artificial que acabou gerando denúncias e sendo interditado, e outra no condomínio Portobello, onde Virgínia também tem uma mansão.

Nesta quarta-feira (6), Virgíni a compartilhou em suas redes sociais momentos de lazer em família a bordo de uma lancha luxuosa.

Conheça o condomínio

Reprodução/Portobello Condomínio Portobello





Localizado a cerca de 100 km do Rio de Janeiro , o condomínio Portobello , famoso entre celebridades, é dividido entre a área residencial, onde terrenos podem chegar a até 20.000 m², e o resort, que oferece suítes com diárias variando entre R$1.480 e R$3.050. As mansões no condomínio podem ser adquiridas por valores que chegam a R$25 milhões.

O resort oferece uma experiência completa com acomodações luxuosas, atividades ao ar livre, uma cachoeira, safári e uma praia privativa. Já o condomínio proporciona conveniência e exclusividade, com duas marinas para aluguel e cuidado de embarcações, além de helipontos e uma pista de pouso para jatos particulares.

Entre as atrações principais, destaca-se o safári do Portobello, que abrange mais de 300.000 m² e abriga cerca de 500 animais, como zebras, dromedários, búfalos, e uma grande variedade de aves e micos. O passeio, realizado em veículos 4x4, conduz os visitantes a uma imersão na natureza e termina em uma piscina natural. O tour dura aproximadamente 1h30 e custa cerca de R$135 por pessoa.

Tanto hóspedes do resort quanto moradores do condomínio têm acesso a uma ampla gama de comodidades, incluindo:

Postos de abastecimento para barcos, veículos e aeronaves

2 campos de futebol

6 quadras de tênis

4 quadras de beach tênis

2 quadras de vôlei de praia

Piscina para adultos e piscina infantil

Praia privativa

Safári

Restaurantes com opções de pizzaria, sushi e churrasco