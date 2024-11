Humberto Maruchel Grammy 2025 anuncia artistas indicados

Hoje (8), a Academia do Grammy Awards revelou a lista de indicados para a 67ª edição da cerimônia, marcada para 2 de fevereiro de 2025, na Crypto.com Arena, em Los Angeles.

Com 11 nomeações por seu álbum Cowboy Carter, Beyoncé se tornou a artista com o maior número de indicações da edição, superando seu próprio recorde de 2009, quando obteve nove. Ao longo de sua carreira, ela soma 99 indicações e 32 vitórias.

Beyoncé é uma das cinco artistas femininas indicadas nas principais categorias deste ano: Gravação, Canção e Álbum do Ano. Ao lado dela, estão Taylor Swift, Billie Eilish, Chappell Roan e Sabrina Carpenter, todas concorrendo nas três categorias principais. Outros destaques entre os indicados incluem Charli XCX, Kendrick Lamar, Post Malone e, na música brasileira, Anitta, indicada a Melhor Álbum de Pop Latino com Funk Generation. Em 2023, Anitta foi indicada como Artista Revelação.

A Recording Academy anunciou mudanças para o Grammy 2025, com ajustes nos critérios de elegibilidade e renomeação de algumas categorias. A principal novidade é a criação do prêmio Harry Belafonte de Melhor Canção para Mudança Social, em homenagem ao legado do artista e ativista. Essas modificações visam aumentar a integridade e a inclusão, alinhando-se ao compromisso da Academia com o progresso da indústria musical.

A votação final para o Grammy ocorrerá de 12 de dezembro de 2024 a 3 de janeiro de 2025, quando os membros da Recording Academy, que incluem artistas, produtores, compositores e engenheiros, escolherão os vencedores.

Veja a lista completa abaixo:

Música do ano

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Lady Gaga and Bruno Mars – “Die With a Smile”

Taylor Swift featuring Post Malone – “Fortnight”

Chappell Roan – “Good Luck, Babe!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Sabrina Carpenter – “Please Please Please”

Beyoncé – “Texas Hold ‘Em”

Revelação do ano

Benson Boone

Sabrina Carpenter

Doechii

Khruangbin

RAYE

Chappell Roan

Shaboozey

Teddy Swims

Melhor performance solo pop

“Bodyguard” — Beyoncé

“Espresso” — Sabrina Carpenter

“Apple” — Charli XCX

“Birds of a Feather” — Billie Eilish

“Good Luck, Babe!” — Chappell Roan

Melhor performance pop solo ou grupo

“Us” — Gracie Abrams Featuring Taylor Swift

“Levii’s Jeans” — Beyoncé Featuring Post Malone

“Guess” — Charli XCX & Billie Eilish

“The Boy Is Mine” — Ariana Grande, Brandy & Monica

“Die With a Smile” — Lady Gaga & Bruno Mars

Melhor álbum de country

Beyoncé, “Cowboy Carter”

Post Malone, “F-1 Trillion”

Kacey Musgraves, “Deeper Well”

Chris Stapleton, “Higher”

Lainey Wilson, “Whirlwind”

Melhor performance country solo

Beyoncé, “16 Carriages”

Chris Stapleton, “It Takes a Woman”

Jelly Roll, “I Am Not Okay”

Kacey Musgraves, “The Architect”

Shaboozey, “A Bar Song (Tipsy)”

Melhor gravação dance/eletrônica

“Make You Mine” – Madison Beer

“Von Dutch” – Charli XCX

“L’Amour De Ma Vie [Over Now Extended Edit]” – Billie Eilish

“Yes, And?” – Ariana Grande

“Got Me Started” – Troye Sivan

Melhor Álbum de Pop Latino

Anitta – Funk Generation

Luis Fonsi – El Viaje

Kany García – García

Shakira – Las Mujeres Ya No Lorran

Kali Uchis – Orquídeas

Melhor álbum de rock

“Happiness Bastards” — The Black Crowes

“Romance” — Fontaines D.C.

“Saviors” — Green Day

“TANGK” — Idles

“Dark Matter” — Pearl Jam

“Hackney Diamonds” — The Rolling Stones

“No Name” — Jack White

Melhor performance de rock

The Beatles – “Now and Then”

The Black Keys – “Beautiful People (Stay High)”

Green Day – “The American Dream Is Killing Me”

Idles – “Gift Horse”

Pearl Jam – “Dark Matter”

St. Vincent – “Broken Man”

Melhor álbum de R&B

Chris Brown – “11:11 (Deluxe)”

Lalah Hathaway – “Vantablack”

Muni Long -“Revenge”

Lucky Daye – “Algorithm”

Usher – “Coming Home”

Melhor performance de R&B

“Guidance” — Jhené Aiko

“Residuals” — Chris Brown

“Here We Go (Uh Oh)” — Coco Jones

“Made For Me (Live On BET)” — Muni Long

“Saturn” — SZA

Melhor Performance de Música Alternativa

“Neon Pill” — Cage the Elephant

“Song of the Lake” — Nick Cave & the Bad Seeds

“Starburster” — Fontaines D.C.

“Bye Bye” — Kim Gordon

“Flea” — St. Vincent

Melhor álbum de rap

Common & Pete Rock -“The Auditorium Vol. 1”

Doechii – “Alligator Bites Never Heal”

Eminem – “The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)”

Future & Metro Boomin – “We Don’t Trust You”

J. Cole – “Might Delete Later”

Melhor performance de rap

Cardi B – “Enough (Miami)”

Common & Pete Rock Featuring Posdnuos – “When the Sun Shines Again”

Doechii -“Nissan Altima”

Eminem – “Houdini”

Future, Metro Boomin & Kendrick Lamar – “Like That”

Glorilla – “Yeah Glo!”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Melhor performance de rap melódico

“Kehlani” — Jordan Adetunji Featuring Kehlani

“Spaghettii” — Beyoncé Featuring Linda Martell & Shaboozey

“We Still Don’t Trust You” — Future & Metro Boomin Featuring The Weeknd

“Big Mama” — Latto

“3:AM” — Rapsody Featuring Erykah Badu

Melhor Álbum de Cinema

Hell’s Kitchen

Merrily We Roll Along

The Notebook

The Outsiders

Suffs

The Wiz