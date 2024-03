Reprodução/Instagram - 22.03.2024 Atriz voltou às origens nesta sexta (22)





A atriz Taís Araujo se vestiu de Xica da Silva, a primeira protagonista que a artista interpretou em 1996, na extinta TV Manchete. Em um vídeo publicado nesta sexta (22), a veterana reviveu a personagem.

"Imperatriz do Tijuco, dona da Diamantina. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu sou Xica da Silva. Vosmecê pediu, voltei!", escreveu ela na legenda do vídeo.





Nos comentários da publicação, famosos e fãs da atriz adoraram a homenagem. "Irmã. vosmecê está de volta?", perguntou Adriane Gasliteu. "Ícone", elogiou a deputada Erika Hilton.

"Dá para fazer um remake de Xica com Taís interpretando Xica pq a bicha é o proprio Benjamin Button e está mais nova agora", avaliou uma seguidora. "Não estava preparada pra esse evento", se emocionou uma segunda.

"Essa novela tinha que voltar", desejou um terceiro. "Sensacional! Eu te via nessa epoca. Era e sou apaixonada por essa personagem! Uma mulher muito a frente do seu tempo!!! Que remake incrível seria!", aclamou uma quarta.

Recentemente, Taís Araujo contou os momentos de tensão que viveu nos bastidores de "Xica da Silva". A atriz, que possuía apenas 17 anos quando conseguiu a protagonista, relatou comportamentos abusivos do diretor Walter Avancini.

“O Avancini era genial. Muito do que sei de comprometimento e disciplina, aprendi com ele. Mas era extremamente abusivo”, revelou Araújo em entrevista à revista Piauí.

