A polícia da Argentina prendeu nesta quinta-feira (7) três pessoas suspeita de estarem envolvidas na morte de Liam Peyne , de 31 anos, ex-integrante do grupo One Direction. O cantor caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires em outubro.



Segundo as informações do jornal ABC News , dois funcionários do hotel foram acusados de "fornecerem drogas" ao artista. Além disso, a polícia os acusam de invadir "a casa de um amigo, também detido".

No exame toxicológico do cantor, foi encontrado vestígios de cocaína, crack e outras drogas no corpo de Liam.

A autópsia cantor britânico aponta que ele morreu de politraumatismos e hemorragia interna e externa.

As autoridades fizeram uma busca no quarto do jovem e encontraram bebidas alcoólicas e medicamentos para tratamento de epilepsia, transtornos de ansiedade, síndrome do pânico, entre outros.