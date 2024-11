Reprodução Instagram - 28.06.2023 Lucas Paquetá e Duda Fournier



Nesta quinta-feira (07), o jogador Lucas Paquetá e sua esposa, Maria Eduarda Fournier , compartilharam mensagens carinhosas em comemoração ao aniversário de casamento nas redes sociais.

Paquetá publicou no Instagram uma declaração emocionada, na qual escreveu:

"6 anos da melhor escolha que já fiz, sou grato a Deus por ter você em minha vida! Admiro demais a mulher, mãe e esposa que você é! Tenho muito orgulho de te chamar de esposa; sua força, cuidado e amor pela nossa família é algo imensurável! Tenho certeza que Deus tem preparado algo grandioso para nós, para nossa família e para o nosso lar! Que seja mais um ano de uma vida inteira ao seu lado! Obrigado por tanto, menina! Te amo hoje e para todo sempre! Minha menininha linda! Ao infinito…"





Maria Eduarda também compartilhou sua homenagem, revelando a admiração e o amor que sente por ele:

"Eu que nunca fui boa em seguir a razão e sim o coração, assim eu fiz. Falavam que aquele menino de 19 anos que eu conheci iria se deslumbrar, viver de forma que não me faria feliz... Mas tinha algo que me fazia ignorar tudo que eu escutava e só seguir. Era Deus com Seus planos! Casamos e aqui estamos, comemorando 6 anos dessa data! Lucas é a pessoa que eu mais admiro na vida... admiro seu caráter, sua força, seu coração, sua sabedoria... ah, se todo mundo pudesse te conhecer de verdade. Eu encho minha boca pra falar de você... meu marido... minha vida! Amo quem somos juntos, tudo o que construímos, nossa família! E glorifico a Deus por isso! Vamos juntos, minha Vida, sei que Deus tem muito mais pra nossa vida. Te amo, te amo, te amo, sempre pra sempre! A maioria das fotos antigas sem nenhuma qualidade 😂"





O casal celebrou seis anos de união com declarações que emocionaram os fãs, reforçando o companheirismo e a fé que compartilham. Lucas Paquetá e Maria Eduarda Fournier começaram a namorar e se casaram em 2018. Hoje, o casal é pai de dois meninos: Benício, de 3 anos, e Filippo, de 2 anos.