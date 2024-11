Reprodução/Instagram Fernanda Paes Leme e a filha

Fernanda Paes Leme derreteu o coração dos fãs nesta quinta-feira (07) ao compartilhar um álbum de fotos da filha Pilar, que completou seis meses no último dia 17 de outubro. "Eu sou mãe da miss simpatia mesmo. Como faz quando sua filha adora dançar um pagode, mas ainda tá no braço? As costas da mamãe que lutem", brincou a apresentadora.

Nos comentários, os internautas se encantaram com o carisma de Pilar e não pouparam elogios. "É fantástico como ela é sorridente! Seria genético?", escreveu um seguidor. Outros destacaram detalhes adoráveis da bebê.

"E esses furinhos nas bochechas!" e "Quando ela aprender a caminhar, Fepa que lute. Vai correr pros pagodinhos", brincou outro fã. O carisma de Pilar até chamou a atenção de seguidores internacionais, com comentários em espanhol.

Para o mesversário de seis meses, Fernanda comemorou com o tema "introdução alimentar", celebrando a fase em que Pilar começou a experimentar seus primeiros alimentos sólidos.

Inspirada no estilo icônico da cantora Carmen Miranda (1909-1955), a bebê foi caracterizada com um visual tropical, com direito a um turbante de frutas na cabeça. "Hoje é mesversário da Pilar. Seis meses que minha vida é mais feliz. Vou montar a mesa e cantar. O bolinho e o tema estão uma graça", compartilhou a atriz.