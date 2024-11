Reprodução Instagram - 29.2.2024 Regis Danese

O cantor gospel Regis Danese , de 51 anos, fez um breve desabafo nas redes sociais nesta quarta-feira (06). O músico dono do hit "Como Zaqueu" fez um pedido para que seus fãs não o pedissem para tirar foto nos shows porque ele não gosta.

O desabafo de Regis foi compartilhado nos Stories do Instagram. Na publicação, o músico escolheu um fundo preto e escreveu: "Odeio viajar. Odeio tirar fotos. Não me peçam para tirar fotos em show, não gosto e não vou tirar. Obrigado!"

A mensagem do artista, no entanto, gerou reações mistas na web. Em um post no portal Subcelebrities , o influenciador digital Álvaro comentou: "Como Zaqueu, eu quero sumir". Fabio Porchat presumiu: "Vishh parece que alguém não acordou de bom humor".

Uma seguidora da página disparou: "Deixa cair no limbo do esquecimento e ficar pobre que já muda o pensamento". Outra escreve: "Ele fala isso tendo 3 MIL fotos no insta… kkkkkk e lança um 'Odeio foto'".

A publicação de Regis nos Stories, no entanto, ficou pouco tempo no ar com ela logo sendo apagada.