Reprodução Atriz vai parar no hospital após Ozempic: "Senti que estava morrendo"

A atriz cubana Lisandra Silva chamou atenção nas redes sociais ao compartilhar um relato sobre o uso de Ozempic, medicação utilizada para emagrecimento. Segundo a atriz, o uso do medicamento a fez passar muito mal, sendo necessária sua hospitalização.

No Instagram, Lisandra contou que decidiu testar o medicamento após recomendação médica. “Quanto peso eu perdi com Ozempic? Sabem quem me recomendou? Um médico. Usei uma vez para testar, já que falavam tanto sobre isso, e acabei no hospital!”, declarou.

O Ozempic, utilizado no tratamento contra diabetes, fez com que o nível de glicose de Lisandra despencasse. “Minha glicose caiu tanto que precisei pedir ajuda quando senti que ia desmaiar, com meus filhos dormindo ao meu lado. Graças a Deus não aconteceu nada, mas senti que estava morrendo e cheguei à clínica em uma cadeira de rodas”, detalhou.

Após o susto, Lisandra adotou uma postura mais rígida em relação ao uso da medicação e enfatizou que seus seguidores devem procurar um médico antes de experimentar o tratamento. “Não inventem! Por favor, escutem meu conselho”, alertou.

Lisandra também explicou que passou a se dedicar mais a uma rotina saudável para conseguir emagrecer. “Meu ‘Ozempic’ é: dieta ayurveda, meditação, exercícios na natureza. Disciplina, determinação, força mental e objetivos claros. Saúde da mente, corpo e coração! Não há nada como um estilo de vida saudável”, ressaltou.