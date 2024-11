Reprodução Instagram João Guilherme, Sasha e João Lucas deixam de seguir Priscilla

As redes sociais ficaram em pólvora após um suposto rompimento entre os artistas Priscilla, João Lucas, Sasha Meneghel e João Guilherme. A ex-apresentadora do “Bom Dia & Companhia” deixou de ser seguida pelos outros três famosos no Instagram.



A atitude do trio, que se aproximou com o namoro de Bruna Marquezine com o irmão de Zé Felipe, acontece após acusações de plágio que fãs da ex-SBT fizeram contra o genro de Xuxa. Isso porque Priscilla lançou um álbum intitulado com o próprio nome e, depois dela, João Lucas fez o mesmo com seu nome.





Além disso, tanto a cantora quanto o cantor vem mudando o gênero da carreira; antes cantavam gospel, agora se dedicam ao pop. As semelhanças deram início ao episódio polêmico entre os artistas, que não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto, tampouco assumiram algum desentendimento ou crise.





Em meio à repercussão do caso, o marido de Sasha Meneghel fez uma publicação reflexiva no X, antigo Twitter. “Pessoas que só se empolgam com algo quando é sobre elas”, escreveu. A publicação foi interpretada por internautas como uma indireta à colega de profissão.





Priscilla, vale ressaltar, continua seguindo João Guilherme e Sasha. A cantora, porém, deu unfollow em João Lucas.