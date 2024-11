Instagram/@eumirellasantos 05/11/2024 Mirella Santos está se formando em Medicina





Mirella Santos, de 25 anos, revelou em suas redes sociais nesta terça-feira (05) que está se formando em Medicina, após manter os estudos em segredo por seis anos.

“Foram 6 anos. Foi difícil… pensei em desistir, largar tudo. Mas era isso que eu queria para minha vida. Se vou seguir na área, ainda não sei”, desabafou Mirella, conhecida pelo público como uma das Gêmeas Lacração.

Ela compartilhou um spoiler do vestido que usará na cerimônia, nesta terça-feira (05), e comentou sobre sua trajetória acadêmica. Mirella explicou a escolha de manter os estudos discretos: “Preferi 'esconder' isso. Brincava aqui, tirava onda, mas era uma parte da minha vida que quis manter reservada até dar tudo certo."

Mirella Santos integrou as Gêmeas Lacração junto com sua irmã, Mariely Santos. As duas também faziam parte do trio MC Loma e as Gêmeas Lacração , conhecido pelo hit de brega funk "Envolvimento", lançado em 2018.

Com o sucesso da música, Mirella começou a criar conteúdo para as redes sociais, conquistando o público ao compartilhar sua rotina ao lado do marido, Gabriel Farias, e da filha, Luna , de 8 meses.

Reprodução/Instagram Filha de Mirella Santos passa 1 milhão de seguidores horas após nascer