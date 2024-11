Reprodução Facebook/YouTube Will Smith e Quincy Jones

Will Smith, de 56 anos, teve o apoio de uma das figuras mais influentes da indústria artística no início da carreira. O ator diz que Quincy Jones, morto no último domingo (3), aos 91 anos, apostou nele.



“O homem que apostou em mim quando eu nem estava apostando em mim”, declarou neste ano, em uma publicação feita via redes sociais. Antes de se consolidar como ator, Will era cantor. A primeira oportunidade de Smith nas telinhas foi graças a um convite do produtor e arranjador musical.



Quincy convidou o novato para protagonizar “Um Maluco no Pedaço”, uma das primeiras séries com protagonismo negro a alcançar projeção internacional. Will lembra que não tinha experiência, mas que, mesmo assim, ganhou a oportunidade.



“Nunca tinha estudado nada. Ele me chamou para outro quarto e perguntou o que eu precisava. Falei que precisava de algumas semanas porque não era ator. Ele disse que eu precisava de duas semanas: 'Vamos fazer isso acontecer em duas semanas', disse ele para mim", contou em entrevista ao "Complex".



A música principal da série, “The Fresh Prince Of Bel-Air”, foi produzida por Quincy. Ele também participa da abertura, interpretando um taxista que leva o protagonista para a casa dos tios.