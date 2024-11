Reprodução/Instagram Agnaldo Rayol

O cantor Agnaldo Rayol , uma das vozes mais marcantes e respeitadas da música brasileira, faleceu aos 86 anos nesta segunda-feira (4), em São Paulo, após sofrer uma queda durante a madrugada em seu apartamento, localizado na Zona Norte da cidade. Com uma carreira que atravessou sete décadas, Rayol se destacou pela interpretação apaixonada e pela voz de barítono potente que o consagrou no rádio, na televisão e no cinema.

Neto de italianos da Calábria, Rayol ganhou popularidade na década de 1960, apresentando programas televisivos e protagonizando parcerias inesquecíveis. Entre os artistas que dividiram o palco com ele estão nomes como Roberto Carlos , Ângela Maria e Cauby Peixoto , além de Hebe Camargo , com quem protagonizou o filme Zé Periquito, onde juntos cantaram Passe a Viver. Essa foi apenas uma das muitas colaborações que marcaram a trajetória do artista.





Um de seus grandes amigos e parceiros de longa data foi Ângela Maria, diva do rádio, com quem realizou diversas apresentações ao longo de cinco décadas. Em 2011, eles se apresentaram na Sala São Paulo, no coração da capital paulista, em um show exclusivo que celebrou a amizade e o talento da dupla. Após o falecimento de Ângela, em 2018, Rayol fez uma homenagem à amiga no Fantástico, interpretando a canção Gente Humilde, de Chico Buarque .

Rayol também se destacou na interpretação de músicas religiosas, sendo Ave Maria uma de suas canções mais emblemáticas. Em 1999, ele cantou esse hino ao lado de Roberto Carlos em uma celebração conduzida pelo Padre Marcelo Rossi, que reuniu mais de 400 mil pessoas em São Paulo e foi transmitida ao vivo pela TV Globo. Em 2011, ele se juntou novamente ao Padre Marcelo para gravar o disco Paz Sim, Violência Não (Volume 2), onde interpretou Ave Maria ao lado do maestro João Carlos Martins em uma celebração que reuniu milhões de fiéis no Autódromo de Interlagos.

Sua amizade com Cauby Peixoto e Agnaldo Timóteo também foi registrada em 2013, quando os três dividiram o palco na gravação do DVD que celebrava os 60 anos de carreira de Cauby. O trio interpretou a canção Sangrando, de Gonzaguinha, em um momento memorável que reuniu três das maiores vozes da música nacional.

Entre os grandes sucessos de Rayol, destaca-se Tormento d'Amore, tema da novela Terra Nostra (1999), da TV Globo. A interpretação da canção, ao lado da soprano britânica Charlotte Church, que na época tinha apenas 13 anos, encantou o público e reafirmou sua versatilidade e talento para a música clássica e lírica.