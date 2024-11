Reprodução Rafaella Justus, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro

A filha de filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, Rafaella Justus , de 15 anos, compartilhou no último sábado (2) que estava se preparando para ir em uma festa.

Ela mostrou aos seus seguidores no Instagram o look escolhido: um vestido de luxo dourado. Na selfie publicada pela influenciadora digital, é possível ver os detalhes da peça.

O vestido escolhido para a ocasião foi uma peça da marca de luxo Agilitá, que custa R$ 4.997 no site. A peça é confeccionada em tecido leve com aspecto metalizado. Além disso, trata-se de um vestido de alças finas com reguladores, com uma abertura central e uma saia longa com volume e fechamento posterior por zíper.

A jovem completou 15 anos em agosto deste ano, com direito a uma festa de debutantes milionária. A festa aconteceu em São Paulo e contou com 400 convidados. Dentre as atrações da festa, tiveram show de Kevinho e Pedro Sampaio, além de trocas de roupas da aniversariante.