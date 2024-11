Foto: João Miguel Jr / Globo As dificuldades da Globo com o novo programa do cantor Daniel

Neste domingo (3) , o cantor Daniel foi o escolhido para performar o hino nacional durante o GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos . O momento foi acompanhado por violeiros antes da corrida principal da Fórmula 1.



O artista fez sua apresentação pouco antes das 12h30. Ao ser anunciado como o intérprete do hino nacional deste ano, em outubro, o sertanejo abriu o coração e revelou que era um fã de automobilismo.

Em uma publicação feita por Daniel no Instagram neste domingo, ele relembrou o companheiro João Paulo pouco antes da apresentação: "Sempre fui apaixonado por automobilismo e hoje estou sendo duplamente presenteado. Na década de 90, assisti a uma corrida com o saudoso João Paulo e fiquei encantado com a adrenalina e a torcida desse esporte que tanto me inspira."

Ele ainda continua afirmando que tem orgulho de ser brasileiro: "Através de Ayrton Senna e de outros grandes pilotos, sinto orgulho de ser brasileiro. Hoje, vou cantar o hino nacional na Fórmula 1, no Grande Prêmio, em uma homenagem aos 30 anos da ausência de Ayrton Senna, um dia muito especial".