Reprodução Instagram - 1.11.2024 MC Poze do Rodo

MC Poze do Rodo, de 25 anos, usou as redes sociais na manhã desta sexta-feira (1º) para se pronunciar sobre a busca e apreensão feita pela Polícia Civil do Rio de Janeiro na mansão dele. Veículos e joias do cantor foram levados em meio às investigações da Operação Rifa Limpa , mas quem está sendo investigada é a esposa do artisa, Viviane Noronha.



“O malvadão está no plim plim, mas hoje é ao contrário. Por%*. Os caras [policiais] vieram aqui com mandado de busca e apreensão. Não fui indiciado. Não é sobre mim, é sobre minha esposa. Mas, como vocês sabem também, nós estamos super tranquilos porque não fazemos nada de errado", iniciou.





"Sabe como é, não é? Quando um favelado começa botar bagaça no bolso, incomoda. É isso aí, rapaziada, estamos aqui agora. Creio eu que, até semana que vem, já está tudo resolvido", acrescentou.





Celulares, cordões e veículos

O funkeiro contou aos fãs que, embora não tenha sido indiciado, teve os objetos de luxo apreendidos pela polícia. "Meus carros, meus ouros, meu celular. Tudo que levaram, porque levaram tudo. Eu não estou nem no bagulho, mas levaram", lamentou ele.





MC Poze do Rodo ainda tranquilizou os seguidores, destacando que ele e Viviane estavam bem e em casa. "Só passando para acalmar todos vocês. Estamos eu e minha esposa dentro de casa", enfatizou. O artista ainda garantiu que uma equipe jurídica cuida do caso. "Está tudo tranquilo e sendo resolvido com nossos advogados", finalizou.





Entenda a operação



A Polícia Civil do Rio de Janeiro deflagrou a Operação Rifa Limpa, responsável por investigar um esquema de sorteios de rifas ilegais promovido via redes sociais. Mandados de busca e apreensão passaram a ser cumpridos nesta sexta-feira (1º). A operação ainda investiga crimes de lavagem de capitais, jogo de azar e associação criminosa.