Reprodução Filha de Fábio Jr. passa por cirurgia no seio: "Explodiu minha prótese"

A cantora Tainá Galvão, filha de Fábio Jr., passou por uma cirurgia nos seios nesta quinta-feira (31). No ano passado, a herdeira sofreu uma queda durante um passeio de esqui, ocasionando uma ruptura extracapsular do implante de silicone.

Através das redes sociais, a artista contou como foi o processo até chegar à cirurgia. "Caí de esqui no começo do ano passado, quando viajei para Aspen. Do tombo, explodiu minha prótese de silicone, mas não sabia que tinha acontecido. Estava com ela há uns 10 anos e agora troquei. Não sabia que isso tinha acontecido, porque o médico falou que não tinha quebrado nada e que eu poderia esquiar. Continuei esquiando por três dias", iniciou.

Após retornar ao Brasil, Tainá continuou sentindo fortes dores na região dos seios e foi procurar um especialista. "Estava morrendo de dor. Eu tinha quebrado três costelas e fiz um raio-X da mama. O médico explicou que havia uma ruptura intracapsular e que não precisava me preocupar."

Apesar do diagnóstico, a filha de Fábio Jr. conta que foi atrás de uma nova avaliação com outro médico. A partir disso, foi constatado que o silicone teria se rompido e extravasado, permitindo que se espalhasse para o tecido mamário.

"O médico Eduardo Kalil pediu para que eu fizesse uma ressonância. Fiz e era uma ruptura extracapsular. Não dava para ver fisicamente, esteticamente. Virou uma pizza", explicou. "Agora, fiz a cirurgia e troquei [a prótese de silicone]. Estou bem. Não imaginava que fosse ficar tão bem", admitiu.

A modelo chegou a levar roupa para passar quatro dias no hospital, no entanto, foi surpreendida quando recebeu alta pouco tempo após o procedimento. "Já fiz sete cirurgias na minha vida -- nada estético, tudo funcional – e nunca saí tão bem como desta vez", enfatizou.