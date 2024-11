Instagram/@lexa 31/10/2024 Lexa compartilhou um vídeo exibindo a barriguinha em um vestido preto





Após anunciar nesta quinta-feira (31) que está grávida de seu primeiro filho com o noivo, o ator Ricardo Vianna , Lexa compartilhou um vídeo exibindo a barriguinha em um vestido preto com abertura frontal.

"Eu perdendo a postura de grávida no final. Tô tão feliz de finalmente mostrar a barriguinha que já tá começando a aparecer", escreveu a cantora na legenda. No vídeo, Lexa posa em frente ao espelho, destacando o momento especial.

Gravidez

A notícia veio acompanhada de momentos emocionantes, incluindo o instante em que ela descobriu a gestação e a reação carinhosa da família.

"Estou grávida! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior bênção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais," declarou a cantora. "Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho(a), mamãe pediu muito para Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva a Deus pela sua vida!"

Em meio aos elogios, Ricardo comentou: "Amo tanto vocês." Ele já é pai de Cecília, de 9 anos, fruto de um relacionamento anterior.





Lexa também compartilhou a intensidade dessa nova fase: "Quando rezo por você e coloco a mão na barriga espero que você sinta todo o amor que eu sinto e que cada música que a mamãe canta pra você chegue aí no “forninho” da melhor maneira. Mamãe tá chorona, mamãe vive com sono, mamãe conversa muito com você antes de cada show avisando que vai mexer um pouquinho por aí…

Minha benção divina, minha melhor composição.. eu e seu papai estamos tão felizes!"

A artista revelou que Ricardo tem sido um grande apoio, cuidando dela com muito amor e abençoando o bebê todos os dias. "Papai tá cuidando da mamãe com muuuito amor e te abençoa todos os dias com um sinal da cruz ao acordar e antes de dormir! Fica chorando em todos os ultrassons e fica mais nervoso que a mamãe"

"Te amamos, nosso amor! Estamos radiantes e aguardando o seu tempo, que é o tempo de Deus, e Ele é PERFEITO! Vivaaaaa!", finalizou.