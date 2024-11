Reprodução/Instagram Angélica e Luciano Huck



Para celebrar 20 anos de casados, Angélica compartilhou momentos especiais da noite comemorativa com Luciano Huck em suas redes sociais nesta quinta-feira (31).

A apresentadora registrou detalhes da celebração em um hotel de luxo no Rio de Janeiro, onde mostrou uma mesa decorada com sobremesas, champagne e uma foto do casal no dia do casamento. Em frente a um grande espelho, Angélica e Huck posaram juntos, com vários cliques que eternizam a data especial.

Na legenda, Angélica escreveu: "Sobre uma noite especial". Em homenagem às bodas de porcelana, Luciano também fez uma declaração romântica ao recordar a trajetória do casal.

"Como sempre digo, a vida é uma construção de memórias. Mergulhei no meu 'rolo de câmera' e compilei momentos a dois, relembrando tudo o que construímos juntos até aqui e renovando minha gratidão pelo destino ter cruzado nossos caminhos. Que venham mais 20 anos, porque só melhora", escreveu o apresentador.