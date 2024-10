Reprodução/Instagram Demi Moore

Demi Moore celebrou o Halloween com uma dose de horror nesta quinta-feira (31) ao compartilhar no Instagram fotos caracterizada como sua personagem em A Substância, seu novo filme de terror. Na publicação, a atriz apareceu irreconhecível em cenas que exploram a pressão estética e o etarismo, questões que o longa-metragem, dirigido por Coralie Fargeat, aborda diretamente ao criticar os padrões impostos em Hollywood.

A atriz, que há algum tempo considerava se afastar das telas, revive sua carreira interpretando Elisabeth Sparkle, uma estrela que, aos 50 anos, é dispensada de seu programa de TV por ser considerada "velha demais". Para lidar com essa imposição, Sparkle encontra uma substância misteriosa capaz de fazer seu corpo rejuvenescer, dando origem a uma versão mais jovem de si, interpretada por Margaret Qualley.





No entanto, as consequências são aterrorizantes, e o corpo de Sparkle começa a envelhecer de forma acelerada, explorando elementos visuais chocantes e cenas de transformação grotesca, marcadas por maquiagem e efeitos visuais. "Alerta de spoiler. Guardei essas preciosidades de A Substância até hoje, um dia apropriado para compartilhar. Feliz Halloween de Elisabeth Sparkle!", escreveu Demi em sua postagem, revelando um pouco do visual sombrio de sua personagem.

Nas imagens, ela surge coberta de próteses e maquiagem assustadora, com partes do rosto e pernas envelhecidas e até uma cena ensanguentada com um dos olhos semicerrado. O filme, já disponível na plataforma Mubi, está sendo aclamado nos festivais de cinema e promete fazer parte da próxima temporada de premiações.

[GATILHO] As imagens a seguir apresentam conteúdo de violência que pode gerar desconforto em algumas pessoas