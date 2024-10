Instagram Endrick e Gabriely Miranda durante batizado

O jogador de futebol Endrick, de 18 anos, e sua esposa, a influenciadora Gabriely Miranda , de 21 anos, compartilharam nesta quarta-feira (30) um vídeo da cerimônia de batismo em uma igreja evangélica da Espanha . O casal mora na Europa devido ao trabalho do atleta, que joga para o time Real Madrid. Endrick e Gabriely se casaram há cerca de dois meses, em uma cerimônia intimista.



Na publicação feita pela influencer, o casal surge um ao lado do outro com roupas iguais — uma camiseta preta escrita 'Yo naci de nuevo' ("Eu nasci de novo"). Eles então passam pelo rito de batizado, com eles sendo mergulhados em uma piscina. Após a cerimônia, eles parecem bastante emocionados.

Na legenda, a loira escreve: "Renascemos e tudo se fez de novo". Veja o vídeo:





Trend



Gabriely compartilhou no início do mês uma trend em seu TikTok em que mostrava casos em que 'o destino brinca com as pessoas'. A trend utiliza de um trecho da música do grupo Charlie Brown Jr, "Meu Novo Mundo". A loira comemorava um ano de relacionamento com o marido.

Na primeira foto escolhida por Gabriely, ela mostra o que passou por sua cabeça quando conheceu Endrick: "Vou para Ilhabela conhecer ele, somos amigos, nada vai acontecer". Logo em seguida ela compartilhou um clique ao lado do atleta e escreveu na legenda: "Um ano de nós, daqui para sempre".