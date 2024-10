Reprodução: Instagram Giliard Santos é o filho mais velho de Deolane Bezerra

Filho da influenciadora Deolane Bezerra, Giliard Bezerra chamou atenção nas redes sociais ao revelar ter gastado uma fortuna de R$ 125 mil em uma noitada. Na nota fiscal compartilhada, o jovem mostra que os gastos compreendem bebidas alcoólicas.

Além da revelação impressionante, Giliard deu mais detalhes sobre seu patrimônio. O herdeiro de Deolane contou que ganha o próprio dinheiro desde os 16 anos e afirma que chegou ao primeiro milhão de reais aos 19 anos.

Nas redes sociais, as afirmações do jovem geraram críticas. "Através do trabalho duro de vários anos de CLT, horas num busão lotado para ir e voltar, salário mínimo... Guerreiro, exemplo de vida...", comentou uma internauta de maneira irônica. "Isso é ridículo de uma forma que eu não tenho como argumentar", acrescentou outra.

Filho de Deolane Bezerra tem McLaren avaliada em mais de R$ 3 milhões apreendida

Giliard Santos, de 20 anos, virou assunto nas redes sociais após ter uma McLaren 720S Coupé apreendida pela Polícia Militar em agosto. O carro é avaliado em R$ 3 milhões, segundo a tabela Fipe. De acordo com o “g1”, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) apreendeu o veículo após constatar irregularidades administrativas.

As irregularidades seriam a cor do carro, que foi alterada, além do fato de que o jovem não tem CNH para conduzir o veículo. O caso ocorreu no Tatuapé, Zona Leste da capital.