Reprodução: Instagram Jojo Todynho

A saga entre a cantora de funk Jojo Todynho e a marca de cosméticos Avon ganhou mais um capítulo. Após a empresa decidir não estender o contrato de publicidade com a influenciadora, um novo nome foi levantado para substituir como o rosto da marca: a cantora Ivete Sangalo .



A artista já foi garota-propaganda da marca em 2014, tendo uma colônia lançada com o seu nome. Ela foi anunciada como a nova embaixadora da Avon, que afirma que ela "entende a essência da mulher".

Ivete afirma: "Fiquei muito feliz com o convite. A Avon entende a fundo a essência da mulher brasileira, valorizando e democratizando a beleza para todos”.

Ela completa: "E mais do que isso, é uma empresa que tem como caráter a democratização da oportunidade, em uma verdadeira rede de apoio, que vai para além do consumo, faz com que sejam independentes”.

"É uma transformação da realidade. É um produto democrático. Firmar essa parceria com a Avon, uma marca de credibilidade, me deixa mais certa dos passos que estou dando em minha vida”, ressaltou a ex-apresentadora.

Entenda a treta

A marca está desvinculando a imagem da Avon de Jojo Todynho. Na última segunda-feira (28), a artista utilizou das redes sociais para repudiar e criticar a atitude da marca em não a utilizar mais como garota-propaganda.

Jojo explicou aos seguidores que seu contrato continua até dezembro e afirma que a marca não está disposta a pagar a multa rescisória com ela: "A Avon não ia cancelar o contrato comigo porque eles não iam pagar essa rescisão milionária. Então, eles vão pagar até dezembro”.

Ela ainda criticou o posicionamento da marca e pediu para que seus seguidores deixem de consumir e "jogassem fora" os produtos da Avon, mesmo ainda sendo garota-propaganda da marca de cosméticos e maquiagens: "A Avon deixou vago, [deixou] se instaurar essa palhaçada na internet. Não consumam mais, façam como eu fiz: joguei todos os meus batons fora. Se não serve para mim, não serve para ninguém. Decepcionada total”.

O pronunciamento citado por Jojo aconteceu após a Avon comentar a suposta rejeição que a marca teria tido com a cantora após as polêmicas envolvendo o seu nome. Na ocasião, a marca disse à colunista Fábia Oliveira: "O contrato de Jojo Todynho com a Avon se encerra em dezembro. Sua presença em novas divulgações dos produtos da marca está sob análise e em discussão pela diretoria”.