Reprodução: Instagram João Rebello Fernandes era DJ e utilizava o nome artístico "Vunje" em seus sets

A Polícia Civil da Bahia identificou os dois suspeitos de matarem o ex-ator mirim João Rebello , de 45 anos, na noite da última quinta-feira (24). O crime aconteceu no centro de Trancoso, um dos destinos turísticos de Porto Seguro. Segundo as investigações, João teria sido morto por engano.



Segundo as informações do G1 , uma fonte da Polícia Civil afirma: "Já identificamos e estamos no encalço deles. As investigações apontam que ele realmente foi morto por engano mesmo". Os nomes não foram revelados.

O ex-ator mirim foi encontrado morto pelas autoridades em um carro na Praça da Independência. As testemunhas afirmam que dois homens se aproximaram do veículo em uma motocicleta e atiraram contra o João à queima-roupa, fugindo logo em seguida.

Na tarde da última sexta-feira (25), os policiais militares identificaram a motocicleta que teria sido usada pelos suspeitos no crime, mas não localizaram os donos do veículo.

Desabafo

A mãe de João, Maria Rebello, fez um desabafo nas redes sociais no último domingo (27), antes do sepultamento do artista. O velório aconteceu no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro.

Na publicação, Maria explica que a mesma data em que o filho estava sendo sepultado foi o aniversário de cinco anos de morte do irmão, o ator e diretor Jorge Fernando.

"27 DE OUTUBRO 2024!! Hoje se instalou a tristeza eterna no meu coração. HOJE FAZ 5 anos que meu irmão morreu e hoje vou sepultar meu filho! O que aconteceu?? O sorriso da família de repente virou pranto! A vida está me destruindo de quando em quando… meu filho foi ao mercado e foi confundido por dois bandidos! Dois bandidos com nome de anjo por ironia da vida, segundo são os suspeitos da polícia", escreveu.

Ela ainda compartilhou no último sábado a nota da Polícia Civil da Bahia que afirma que o filho não tinha envolvimento com atividades criminosas: "Quero deixar aqui pra todos os maldosos e imprensa divulgar a nota oficial da polícia da Bahia!!! Trancoso terra de faroeste! Cadê o paraíso????", afirma.

