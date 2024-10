Tiago Ghidotti Lançamento – “Eu Tenho um Pai” de Virgínia Arruda com Participação do Pr. Lucas

No dia 25 de outubro, a bispa Virgínia Arruda lançou “Eu Tenho um Pai”, uma canção emocionante que promete tocar e fortalecer a fé de muitos. Integrando o repertório de seu novo DVD, a faixa traz ao público uma mensagem de esperança e proteção divina, especialmente em tempos de grandes desafios globais. A canção conta com a participação especial do Pr. Lucas, conhecido por sua trajetória de fé e dedicação à música cristã.

A Escolha Sobrenatural de “Eu Tenho um Pai”

O louvor* “Eu Tenho um Pai”* foi escolhido de forma inspirada. Durante uma conversa entre amigos, Virgínia e Pr. Lucas compartilhavam testemunhos sobre a caminhada cristã e as bênçãos de Deus, quando Virgínia sentiu o desejo de convidá-lo para seu novo projeto: “Pastor, quero você participando de meu DVD”, disse ela. Pr. Lucas aceitou com entusiasmo e, em resposta, começou a cantar o refrão de “Eu Tenho um Pai”. A letra e melodia rapidamente tocaram a todos ao redor da mesa, tornando evidente que essa seria uma parceria guiada pela fé. Virgínia chamou o produtor para escutar a canção, e juntos definiram os detalhes da produção e participação.

Virgínia Arruda: Uma Trajetória de Fé e Dedicação

A bispa Virgínia Arruda é uma voz respeitada no meio cristão, com uma trajetória marcada pela dedicação ao ministério e à música. Nascida em uma família cristã, ela descobriu desde jovem seu chamado para ministrar e, ao longo dos anos, consolidou sua missão de compartilhar a Palavra de Deus. Com carisma e autenticidade, Virgínia leva adoração e transformação a milhares de pessoas através de suas músicas e ministrações, inspirando laços de fé e esperança por onde passa.

Uma Mensagem de Esperança em Tempos de Tribulação

“Eu Tenho um Pai” chega em um período de grandes tribulações para o mundo, com guerras, desastres naturais e crises climáticas. A mensagem de fé e consolo contida na canção busca lembrar a todos que, mesmo nos momentos mais sombrios, há um Pai celestial que nos protege e guia. A interpretação de Virgínia e Pr. Lucas transforma o louvor em uma verdadeira oração cantada, convidando as pessoas a renovarem sua confiança e a jamais esquecerem que há um Deus que cuida de cada um de nós.

Um Convite à Renovação da Fé

A expectativa é que “Eu Tenho um Pai” inspire e console milhares de pessoas, levando paz e esperança aos corações aflitos. Mesmo diante das dificuldades, a canção reafirma que a presença de Deus permanece constante, e que todos podem encontrar segurança e amor em seu abraço divino.

O post Lançamento – “Eu Tenho um Pai” de Virgínia Arruda com Participação do Pr. Lucas apareceu primeiro em EGOBrazil .