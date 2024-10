Reprodução/Instagram MC Cabelinho





O show que o cantor brasileiro MC Cabelinho faria no Festival Drenalândia, em Luanda, Angola, na madrugada de domingo, 27, foi cancelado, gerando grande insatisfação por parte da organização do evento.





A situação ficou ainda mais tensa quando alguns dos responsáveis pela contratação do artista foram até o hotel onde ele estava hospedado, exigindo a devolução do valor pago pelo cachê, estimado em R$ 250 mil.

De acordo com a produção de MC Cabelinho, o cancelamento foi motivado por uma série de falhas contratuais por parte dos organizadores. Entre os problemas relatados, estava a falta de equipamentos técnicos essenciais para a realização do show, incluindo itens fundamentais para a comunicação do cantor com seus músicos. Além disso, a equipe do artista afirma que o pagamento acordado não foi feito na íntegra, o que também contribuiu para a decisão de cancelar a apresentação.

O portal angolano Radar Kianda registrou o momento em que os organizadores confrontaram a equipe de MC Cabelinho no hotel. Um dos contratantes, visivelmente indignado, afirmou: "Perdemos a credibilidade com nossos clientes por causa de um cabo? R$ 250 mil aqui é muito dinheiro. São 50 milhões de Kwanzas."

Resposta

Em resposta, a equipe de MC Cabelinho, representada pelo escritório Bairro 13, lamentou o ocorrido e reforçou que o artista tentou viabilizar sua participação no festival por meios próprios, em respeito ao público angolano. No entanto, sem as condições técnicas adequadas e com o descumprimento de parte do contrato, a equipe optou por cancelar a apresentação. Apesar da frustração, MC Cabelinho expressou o desejo de retornar a Angola em breve para se apresentar em melhores condições.