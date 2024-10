Reprodução Affair de Vini Jr. desabafa em meio à polêmica da Bola de Ouro

A influenciadora Maju Mazalli fez uma publicação sugestiva nesta segunda-feira (28) ao comentar que o dia não estava com um clima bom. A declaração da modelo acontece em meio à polêmica sobre a possibilidade de Vinícius Jr. ter supostamente perdido o prêmio de melhor jogador do mundo na premiação Bola de Ouro. Mazalli e o atleta brasileiro vivem um affair desde 2019, entre idas e vindas.

Através do Instagram, Maju publicou um vídeo reclamando do tempo nublado na capital de São Paulo e comentou que o dia também não estava agradável. "E aí, meus amores. Hoje o clima de São Paulo está combinando com o mood de hoje: um c*", disse a ex-participante do "De Férias com o Ex". "Climinha de m*rda, que dia uó", acrescentou.

A influenciadora também mencionou que se sente insegura na capital paulista e comentou que está seguindo uma agenda de compromissos. "Tenho umas coisas para fazer em São Paulo, e viajo um pouco mais tarde hoje à noite. Venho para cá e fico toda angustiada. Medo de sair na rua, andar de Uber... Toda na angústia. Tenho uns compromissos e não tenho muito o que fazer, para onde correr", desabafou.

O temperamento da modelo foi rapidamente associado à polêmica envolvendo o jogador de futebol Vinícius Jr. O atleta favorito a receber o prêmio de melhor do mundo deu indícios de que não vai à premiação em Paris, em meio aos rumores de que perdeu a primeira posição para Rodri, espanhol que joga no Manchester City, da Inglaterra.

