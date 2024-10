Instagram/@gusttavolima 25/10/2024 Gusttavo Lima ministra palestra para estudantes





"Da roça para Harvard," destacou Gusttavo Lima em uma palestra emocionante na Universidade de Harvard, em Boston, nesta sexta-feira (25). O cantor compartilhou sua trajetória de vida, abordando temas como empreendedorismo e superação, falando com uma plateia de brasileiros.

Neste sábado (26), ele compartilhou em suas redes sociais um vídeo emocionante do evento. "Nunca imaginei: da roça para Harvard. Com pouco estudo, fiz até a 7ª série. Em 2020, formei-me músico, mas nunca tive oportunidade de estudar muito. Andava três horas de ônibus rural todos os dias para a escola," revelou, emocionado.

Durante a palestra, conduzida em português, Gusttavo respondeu perguntas sobre sua trajetória como empresário e artista e até presenteou o público com uma performance musical. "Aquele garoto do interior de Minas Gerais jamais imaginaria estar aqui," afirmou. Ele agradeceu a Harvard pela oportunidade de compartilhar sua trajetória de superação e empreendedorismo.

O cantor também refletiu nas redes sociais sobre o significado do momento: "Resiliência, persistência e fé! Jamais imaginaria que trilhando o caminho que trilhei, hoje poderia estar aqui, sendo agraciado com tantas oportunidades sensacionais e podendo contribuir com minha história de vida na vida de outras pessoas que assim como eu, sonham com um futuro melhor. Ontem ficou marcado em mim cada momento que tivemos ali de troca, de conhecimento e experiências! Podendo mostrar na prática que cada caminho traçado pode nos levar a lugares incríveis, mas que neles não estaremos livres de dores e renúncias."

"Obrigado a todos que estiveram presentes. Aos meu fãs por cada apoio. Me sinto amado! Foi um convite magnífico e sou grato em vida por essa oportunidade. @harvard", finalizou.





Operação e Processo Judicial

Em paralelo, Gusttavo Lima enfrenta complicações judiciais. A Justiça de Pernambuco determinou sua prisão preventiva em 23 de setembro de 2024, como parte da Operação Integration, que investiga uma organização criminosa relacionada a jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

A decisão foi emitida pela juíza Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça de Pernambuco, segundo informações da Folha de S. Paulo. Essa operação também levou à prisão da influenciadora Deolane Bezerra e de sua mãe, Solange Bezerra, em setembro. A prisão preventiva do cantor foi revogada no dia seguinte pela Justiça.









