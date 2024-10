Juliana Morales Bruno Mars





O deputado federal Reginaldo Veras (PV-DF) apresentou uma proposta na Câmara dos Deputados para conceder ao cantor havaiano Bruno Mars o título de cidadão honorário brasileiro.

A honraria de cidadão honorário brasileiro é concedida a indivíduos que, apesar de não serem brasileiros natos, realizam contribuições relevantes para o país e sua população.





Veras destacou que a atual passagem de Bruno Mars pelo Brasil, com 14 shows distribuídos em cinco cidades, tem fortalecido o vínculo do artista com o país, proporcionando ao público brasileiro uma experiência inesquecível.

Momentos marcantes

Um dos momentos que mais chamou a atenção foi a iniciativa beneficente do cantor, realizada no Tokio Marine Hall, em São Paulo, no dia 1º de outubro, onde cerca de R$ 1 milhão foi arrecadado para ajudar as vítimas das fortes chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul. O evento contou com a presença de quatro mil pessoas.

Na justificativa, o deputado sublinhou o carisma de Bruno Mars, que se conectou de maneira autêntica e calorosa com os fãs brasileiros, além de incluir elementos da cultura nacional em suas performances. Veras sugeriu que a homenagem seja oficializada em uma cerimônia especial na Câmara, com data a ser marcada.