Reprodução Instagram Lana Del Rey e Jeremy Dufrene





Na noite de quinta-feira (24) , durante o InStyle Imagemaker Awards, Lana Del Rey , de 39 anos, falou pela primeira vez sobre seu casamento relâmpago com Jeremy Dufrene , guia turístico especializado em jacarés, de 49 anos. Em um breve comentário no tapete vermelho, a cantora compartilhou: “Está bom. Estamos felizes.”

A união surpreendente ocorreu no dia 26 de setembro, em uma cerimônia íntima à beira da água em Des Allemands, Louisiana , apenas um mês após o casal tornar público o romance. Em uma conversa anterior com uma conta de fãs no Instagram, Lana havia mencionado dificuldades em manter a privacidade, destacando que um casal de Houma a seguia com drones e rastreadores.

“Se Sara Michelle Champagne e Kruesch (um conhecido paparazzi de Nova Orleans) parassem de trocar de veículos e nos seguir em locais remotos, nos sentiríamos muito mais seguros,” desabafou a cantora. Mesmo com os desafios, Lana afirmou: “Jeremy é único e incrível. E estamos muito felizes.”

A cerimônia rápida também pegou de surpresa Kelli Welsh, ex-noiva de Jeremy, que soube do casamento pelas fotos no dia seguinte. Kelli e Jeremy foram noivos por 12 anos antes de se separarem em outubro de 2023.









Acompanhe o iG Queer também nas redes sociais: Instagram , X (Twitter) e Facebook .





Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp