A ex-BBB e cantora Juliette Freire compartilhou nesta sexta-feira (25), em suas redes sociais , uma notícia curiosa: sua mãe, Fátima Freire , ganhou na loteria. O detalhe que fez todos caírem na risada foi o valor do prêmio — apenas R$ 6.

“Ganharam na loteria hoje, Naya e mainha,” brincou Juliette nos stories, mostrando sua mãe, Fátima, ao lado do namorado Kaique Cerveny e da amiga Naya, que também participou do sorteio com ela. Em meio às risadas, Fátima comentou: “Oh, mulher, meus irmãos vão ficar tudo ligando pra mim!”

Juliette ainda perguntou sobre o valor do prêmio, ao que Fátima respondeu, arrancando mais gargalhadas: “6 reais.” Em tom de brincadeira, Naya completou: “A gente tá tentando, acertamos 11 números, né, dona Fátima.”

A brincadeira seguiu com Juliette sugerindo como dividir o “grande prêmio.” Naya, entrando na onda, disse que, se ela e Fátima ganhassem R$ 4 milhões, ficariam com R$ 1,5 milhão cada e “doariam” R$ 1 milhão para Juliette. Já Fátima garantiu: “Se eu ganhar muito, vou colocar na conta de Juliette, porque ela sabe administrar; eu não!”









