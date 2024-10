Instagram/@isabelvelosoo 25/10/2024 Influenciadora Isabel Veloso mostra rotina durante quimioterapia



A influenciadora Isabel Veloso compartilhou nesta sexta-feira (22) um momento comovente de sua luta contra o câncer. Em uma publicação nas redes sociais, Isabel revelou detalhes de sua sessão de quimioterapia, parte do tratamento contra um Linfoma de Hodgkin, e mostrou a fonte de sua força para enfrentar a doença. O câncer, que estava estável até recentemente, voltou a apresentar sinais de crescimento.

“Tudo por você, filho”, escreveu Isabel em um story, com a mão sobre a barriga. Grávida de seu primeiro filho, Arthur, fruto do casamento com Lucas Borbas, Isabel demonstra que a espera pelo bebê é sua maior motivação para enfrentar a luta contra o câncer.

Em outro story, Isabel compartilhou um pouco sobre o processo da quimioterapia enquanto estava deitada em uma cama de hospital. “Já entrei aqui na quimio, estou fazendo o preparo com o antialérgico; depois vou fazer com o de náusea e, em seguida, já começo a quimio também,” detalhou ela, mostrando aos seguidores um pouco de sua rotina de tratamento.

Mesmo durante a gravidez, Isabel enfrenta novas sessões de tratamento, iniciadas após o tumor voltar a crescer, algo inesperado, já que a gestação ocorreu enquanto o câncer estava estável.

“Você percebe que todo esforço está valendo a pena por cada batida de um coraçãozinho que escuta no ultrassom. Percebe que vale a pena por cada chutinho que sente”, desabafou Isabel ao retomar o tratamento, reafirmando a força que seu filho representa em sua luta.















