Tiago Ghidotti Eu me Aproximo, nova faixa com Aproxime-se e Gabi Sampaio

A Canção é um convite a um relacionamento íntimo e constante com Deus

Lançada no último dia 18 de Outubro, Eu me Aproximo, gravada ao vivo na Lagoinha Niteroi momentos antes da final do Dom Reality carrega uma mensagem poderosa de aproximação a Deus.

Paulo Alberto, líder do Aproxime-se, projeto que tem como essência trazer para o público canções colaborativas, já recebeu nomes como Aline Barros, André Aquino, Thamires Garcia, o americano Jeremiah Bowser e muitos outros em canções fortes e repletas de fé.

Eu Me Aproximo, foi escrita pelos artistas em um momento em que estavam em comunhão, quando Paulo visitou Gabi e sua família em Belo Horizonte. “O voo do PA era para chegar às 7 da noite e com o atraso que sofreu ele pousou em BH era perto da meia noite. Ainda assim tivemos um momento de comunhão e começamos a conversar sobre a oferta de aproximação e quando vimos estávamos escrevendo essa canção, disse Gabi Sampaio em seus stories.

“Ter a Gabi participando dessa canção não apenas como uma intérprete incrível, mas como compositora é de um privilégio enorme. Eu admiro muito esses amigos e quando a gente se propõe a espalhar a mensagem que transforma ao lado de pessoas que ministram as nossas vidas, fica tudo mais fácil.”, disse Paulo.

Gabi Sampaio também é esperada na 3ª temporada do Dom Reality, primeiro Reality de música gospel do Brasil, criado e liderado por Paulo Alberto. Nessa temporada Yudi Tamashiro será o apresentador e o público poderá conferir o programa na MTV (Pluto Tv), além do YouTube.

Lançada pela Sony Music, produção de Júnior Papalia e vídeo assinado pela Multiforme Films, “Eu Me Aproximo” está disponível em todas as plataformas digitais e no YouTube oficial do Aproxime-se.

O post Eu me Aproximo, nova faixa com Aproxime-se e Gabi Sampaio apareceu primeiro em EGOBrazil .