Vera Viel compartilhou em suas redes sociais neste sábado (26) a cicatriz em sua perna, 15 dias após remover um tumor raro e maligno, o sarcoma sinovial, da coxa esquerda.

Casada com Rodrigo Faro, a modelo também comentou sobre o simbolismo das marcas. "As cicatrizes da minha operação são mais do que marcas físicas, são um testemunho de superação, resistência, recuperação e do milagre de Deus na minha vida. Muitas pessoas sentem vergonha ou constrangimento de exibir suas cicatrizes, mas essas marcas são parte de nossa história e identidade. Mostrar uma cicatriz pode ser um ato de coragem. É uma forma de aceitar o que aconteceu e de celebrar a jornada da cura", falou.



"Cada cicatriz traz um relato de desafios enfrentados e superados. Quando compartilhamos essas experiências, a gente pode inspirar outras pessoas que estão em situações semelhantes, mostrando que elas não estão sozinhas. A beleza de ser vulnerável nos conecta", continua. "Em vez de encarar a cicatriz como defeito, podemos vê-la como símbolo de força e resiliência. Uma lembrança de que a vida é feita de altos e baixos. Não tenha vergonha de mostrar sua cicatriz, ao mostrá-la, você está se permitindo ser autêntica e verdadeira", completou.





Descoberta

Após detectar um nódulo na coxa esquerda e ser internada, Vera Viel, recebeu um diagnóstico da equipe médica que a acompanha. No dia 10 de outubro, a esposa de Rodrigo Faro revelou em suas redes sociais que está com sarcoma sinovial, um tipo raro de câncer.

No dia 11 de outubro, ela passou por uma cirurgia para remover o tumor e seguirá com o tratamento recomendado pelos médicos. "Eu tenho um sarcoma sinovial, um tumor raro e maligno na minha coxa esquerda. Estou pronta para enfrentar essa batalha!", desabafou em suas redes sociais.









