O guitarrista Keith Urban , de 56 anos, revelou que possui uma estratégia para não se abalara com as cenas quentes que sua esposa, a atriz Nicole Kidman, de 57 anos. A artista lançará o filme "Babygirl" no cinema e, ao que tudo indica, o músico teve que colocar em prática suas técnicas.



O longa é dirigido por Halina Reijn, de 48 anos, e se tornou um queridinho no Festival de Cinema de Veneza, que aconteceu no mês de agosto. A história segue Romy (personagem de Nicole), uma CEO de uma empresa de tecnologia. Em determinado momento, ela começa a viver um affair com o estagiário Samuel, interpretado por Harris Dickinson, de 28 anos. Para completar o triângulo amoroso, o filme conta com Antonio Banderas, de 64 anos, que interpreta o marido de Romy, Jacob.

Recentemente, o longa ganhou notoriedade na web devido aos comentários dos atores sobre as cenas de sexo. Em um dos comentários, Nicole afirma que teve um momento em que pediu para as filmagens pararem porque tinha chegado ao seu limite e "não queria mais ter orgasmos".

Segundo as informações do jornal Daily Mail , as cenas, no entanto, não abalaram o guitarrista. Um insider próximo ao casal afirmou: "Quando Keith está assistindo a algum trabalho dela, ele enxerga a arte. Ela está interpretando personagens, não está interpretando a Nicole Kidman".

Keith ainda teria desvinculado a imagem da Nicole atriz para a Nicole esposa para que cenas como essa não o magoe: "Keith não fica remoendo esse tipo de cena, ele sabe que é parte da história. Ele não a enxerga como esposa e mostra seu apoio, ele curte o trabalho dela".

De acordo com as informações, ele ainda não exige que ela conte detalhes do roteiro, com o único pedido feito é saber a agenda para que eles consigam "descobrir quando eles irão se encontrar e passar tempo com as crianças".

Nicole e Keith são pais de Sunday Rose, de 16 anos, e Faith Margaret, de 14 anos. Ambas, inclusive, não tem permissão de ver as produções mais picantes da mãe. "Nicole não tem vergonha, mas ela não quer que elas vejam tudo que ela faz. Para as filhas, ela é apenas a mãe", afirma o jornal.

O novo filme tem previsão de estreia em dezembro de 2024 nos Estados Unidos.

