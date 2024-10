Reprodução/Instagram Viúva de Maguila





O ex-boxeador Adilson Rodrigues, mais conhecido como Maguila , morreu nesta quinta-feira (24) aos 66 anos, em decorrência de complicações causadas pela encefalopatia traumática crônica (ETC), popularmente conhecida como "demência do pugilista". Maguila, um dos maiores ídolos do boxe brasileiro, deixou três filhos e sua esposa, Irani Pinheiro , com quem compartilhou grande parte da vida.





Quem foi Irani Pinheiro?

O relacionamento de Maguila e Irani começou de maneira inusitada. Aos 17 anos, Irani, então professora de datilografia, resistiu às investidas do jovem lutador sergipano, que à época tinha 25 anos e a conquistou insistindo em oferecer pastéis em uma feira em São Paulo.

O romance enfrentou resistência familiar, principalmente por parte do pai de Irani, que não aceitava o relacionamento devido ao preconceito racial, já que ela era uma mulher branca e ele um homem negro. Mesmo com a oposição, o casal seguiu firme e se casou em uma cerimônia simples no campo.

Para Maguila, conquistar Irani foi um dos maiores desafios de sua vida. Ele costumava dizer que, apesar de ela ser mais instruída e educada, isso só tornava a conquista mais gratificante. Irani acompanhou o marido em todas as etapas de sua carreira no boxe, inclusive quando ele lutou nos Estados Unidos contra George Foreman, enquanto ela estava grávida de sete meses de seu filho, Adilson Júnior .

Irani não só apoiava Maguila nos bastidores como também se envolveu nos negócios e na gestão da carreira do lutador, sendo peça fundamental para mantê-lo em evidência na mídia e no esporte. A força e o compromisso de Irani foram destacadas por Carlos Alencar , biógrafo do ex-boxeador, que afirmou que ela foi essencial para o sucesso e longevidade de Maguila no boxe.

Quando Maguila começou a apresentar os primeiros sinais de encefalopatia traumática crônica, uma condição ligada a golpes repetitivos na cabeça, Irani enfrentou a fase mais desafiadora de sua vida ao lado do marido. Ela lidou com a doença de forma firme e dedicada, enfrentando períodos de agressividade e cuidando do marido com a mesma determinação que mostrou ao longo de sua jornada ao lado dele.

A cumplicidade entre os dois foi a base da relação até o fim. Em entrevistas anteriores, Irani destacou que, mesmo nos momentos mais difíceis, ela nunca deixou de estar ao lado de Maguila, acreditando que o compromisso na saúde e na doença era inquebrável.