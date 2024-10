Humberto Maruchel Patti Smith irá se apresentar no Brasil em janeiro

Um dos ícones do punk rock, a cantora, compositora e autora estadunidense Patti Smith irá abrir a programação do Teatro Cultura Artística em janeiro de 2025. O anúncio foi feito pela casa de espetáculos, que reabriu em agosto, após permanecer 16 anos fechado devido a um incêndio. A multiartista subirá no palco dia 30 de janeiro, ao lado da banda inglesa Soundwalk Collective.

Além de Patti Smith, a programação do Teatro Cultura Artística em 2025 traz uma série de eventos de grande destaque no cenário musical. Entre eles, o Festival Shostakovich, com o Quarteto Jerusalém, que apresentará todos os quartetos de cordas do compositor e pianista russo Dmitri Shostakovitch, em junho, marcando os 50 anos de sua morte. Além disso, a temporada contará com 13 grandes apresentações de música clássica, abrangendo música sinfônica, piano solo, e música de câmara.

Outros destaques incluem a estreia brasileira do tenor Rolando Villazón e do harpista Xavier de Maistre em abril, o Third Coast Percussion Group, Maxim Vengerov, e a pianista Yuja Wang em concertos ao longo do ano. Em julho, o renomado pianista russo Grigory Sokolov fará sua estreia no Brasil. Agosto traz a Concertgebouw Chamber Orchestra e setembro destaca a apresentação de Les Arts Florissants.

Sobre a artista

Patti Smith nasceu em 30 de dezembro de 1946, em Chicago. Na música, ela alcançou notoriedade nos anos 1970 com seu álbum de estreia, Horses (1975), que combinava poesia e rock, tornando-se um ícone do movimento punk. Sua música se destaca pelas referências literárias, filosóficas e políticas. Uma de suas canções mais famosas é Because the Night, coescrita com Bruce Springsteen. Além de cantora e compositora, Patti também é uma escritora premiada, sendo seu livro Just Kids (2010) amplamente aclamado mundialmente. Nele, ela relata sua longa amizade com o fotógrafo Robert Mapplethorpe. A obra lhe rendeu o National Book Award. Com o passar dos anos, Smith consolidou sua relevância tanto no universo musical quanto literário, sendo reverenciada por sua autenticidade.

Confira a programação completa do Teatro Cultura Artística:

Janeiro

30/1 – Patti Smith com Soundwalk Collective

Março

13/3 – Alaíde Costa e José Miguel Wisnik

17, 18, 20 e 23/3 – Alessio Bax e amigos (Lucille Chung, Daishin Kashimoto, Liya Petrova, Adrien La Marca, Lawrence Power, Paul Watkins, Nabil Shebata)

30/3 – Marília Vargas (soprano) e André Mehmari (piano) – Concertos matinais

Abril

10 e 13/4 – Rolando Villazón (tenor) e Xavier de Maistre (harpa) – Serenata Latina

14 e 16/4 – Third Coast Percussion Group

Maio

14 e 15/5 – Maxim Vengerov (violino) e Polina Osentiskaya (piano)

25, 26, 28 e 29/5 – West-Eastern Divan Ensemble, dirigido por Michael Barenboim

Junho

8, 9, 11 e 12/6– Yuja Wang (piano) e Mahler Chamber Orchestra

19/6 – Duo Assad (Sérgio e Odair Assad)

23, 25, 26, 28 e 29/6 – Festival Shostakovich com Quarteto Jerusalém

22/6 – Camerata Fukuda – Concertos matinais

Julho

23 e 24/7 – Grigory Sokolov (piano)

29/7 – NYO Jazz com Luciana Souza (solista)

Agosto

3, 4, 6 e 7/8 – Concertgebouw Chamber Orchestra com Antje Wiethaas (violinista e solista)

24/8 – Anna Geniushene (piano) – Concertos matinais

Setembro

14, 15, 17 e 18/9 – Les Arts Florissants – The Fairy Queen de Purcell

25/9 – Stacey Kent (jazz)

28 e 29/9 – Leif Ove Andsnes (piano)

Músicos de Capella, liderados por Luís Otávio Santos – Concertos matinais

Outubro

13 e 15/10 – Elīna Garanča (mezzosoprano) e Matthias Schulz (piano)

19 e 20/10 – Sheku e Isata Kanneh-Mason (violoncelo e piano)

25/10 – Curtis Institute of Music – Concertos matinais

Tilman Hoppstock (violão) – Concertos matinais

Novembro

27 e 30/11 – Nadine Sierra (soprano) e Bryan Wagorn (piano)