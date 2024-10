Divulgação A musa interpretará a melhor amiga da mulher de um chefe do tráfico

A influenciadora digital e musa fitness Gracyanne Barbosa fará sua estreia em uma série na quarta temporada de “Arcanjo renegado” , do Globoplay. Dirigida por Lipe Binder, as gravações acontecem no Complexo da Maré. Gracyanne vai interpretar a melhor amiga da mulher de um chefe do tráfico.



Ao iG Gente , a musa afirma que se preparou para o papel para conseguir entregar uma personagem "verdadeira": "Fiz aulas de atuação, sim, porque queria entregar o meu melhor e viver essa personagem de uma forma verdadeira."

Gracyanne, no entanto, explica que o projeto transcende sua participação: "É sobre oportunidade, sobre talentos que jamais seriam descobertos se não fosse pelo olhar do José Junior. Tudo com muito profissionalismo, muito estudo, muito treinamento. Os preparadores de elenco ficam a nossa disposição o tempo todo".

A terceira leva de episódios ficará disponível no serviço de streaming no dia 14 de novembro. Nesta temporada, o público seguirá Sarah (Erika Januza), irmã de Mikhael (Marcello Melo Jr.), que vai se ver frustrada com a rotina policial.

No outro lado da história, facções perderão território para as milícias armadas, com Ronaldo (Álamo Facó) denunciando em seu site de notícias os esquemas que ligam o Bispo Cristóvão (Thelmo Fernandes) a crimes. Além de Gracyanne, o ex-marido Belo também compõe o elenco.

