Reprodução Roque, do SBT, aparece pela primeira vez após acidente; veja vídeo

O ex-assistente de palco do apresentador Silvio Santos, Gonçalo Roque , foi internado na última quinta-feira (24) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital São Luiz, em São Paulo. O comunicador foi diagnosticado em maio com um tumor benigno no cérebro .



Em uma nota enviada ao jornal Estadão , o hospital afirma que o ex-assistente de palco de 87 anos foi internado após uma infecção pulmonar. "No momento, segue estável, acordado, sem necessidade de suplementação de oxigênio ou qualquer outro suporte orgânico. Ele permanece sob os cuidados da equipe de cardiologia, sem previsão de alta."

A informação foi confirmada pela esposa de Roque, Janilda Nogueira, que afirma que nesta sexta-feira (25) ele amanheceu apresentando melhoras. "Ele está bem, se Deus quiser logo estará em casa".

Roque já tinha apresentado alguns sinais de debilidade nas últimas semanas, como, por exemplo, não querer se alimentar.

Além do tumor no cérebro, Roque foi internado nos últimos 12 meses outras duas vezes por motivos distintos. Em fevereiro, o comunicador sofreu um acidente doméstico em Jundiaí. Oito meses depois, ele descobriu um problema cardíaco, necessitando de cateterismo.

