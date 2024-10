Reprodução Pedro Bial admite usar 'brinquedos' na hora do sexo e revela se já fez orgia

O veterano Pedro Bial não escapou de perguntas íntimas durante sua participação no programa de Tatá Werneck, "Lady Night". No episódio, o jornalista admitiu o uso de brinquedos sexuais e revelou nunca ter participado de uma orgia.

Em conversa com a humorista, Pedro Bial declarou ser entusiasta das preliminares. Usando uma metáfora, Tatá o perguntou se "gosta de fazer um monólogo de abertura". A resposta? "Eu faço questão de um monólogo de abertura, que comova, amoleça", enfatizou.

Ainda no papo, Bial revelou que já gravou uma transa sua, mas esclareceu que isso foi há muitos anos, antes mesmo da popularização dos celulares. "Hoje em dia isso é muito perigoso, porque pode ir parar na nuvem, é melhor não. Mas já gravei uma vez, há muito tempo, não era nem no tempo do celular", contou.

O jornalista não dispensa o uso de brinquedos sexuais, destacando para Tatá Werneck que os acessórios "são sempre bem-vindos". Ele também revelou que nunca teve uma experiência sexual com mais de uma pessoa ao mesmo tempo.

Bial mencionou ainda que já "broxou" durante o sexo, mas tentou amenizar a situação. "Eu disse: 'isso nunca me aconteceu antes'", relembrou.

O ex-apresentador do "BBB" contou que já foi deixado esperando em uma transa marcada, quando a pessoa não apareceu. "Improvisei comigo mesmo", brincou.